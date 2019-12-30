Yörük Haydar öldü mü? Savaşçı 88. bölüm özeti

FOX TV'de ekrana gelen savaşçının 88. bölüm fragmanı yayınlandı. Lübnan'a giden tim bir yandan polis bir yandan Markus'un adamlarıyla savaşır.

Kopuz Albay, Kağan Yüzbaşı ve Yörük Haydar, eve gelen yabancı polis güçlerinin elinden kurtulur. Markus'u yakalayıp arabaya bindiren ekip, yolda saldırıya uğrar. Saldırıyı geri püskürten tim yolda saldırıları püskürtere yoluna devam eder. Bindikleri araç uçurumdan yuvarlanan Kopu Albay, Kağan Yüzbaşı ve Yörük Haydar saldırılara karşı mücadele eder. Kopuz Albay ve Yörük Haydar, Simon'un eline rehin düşer.

Kağan Yüzbaşı komutanı ve Yörük Haydar'ı kurtarmak için yola koyulur.

Simon, Albay Kopuz'dan gizli bilgileri ister, vermediği takdirde Yörük Haydar'ı öldüreceğini söyler ve silahı Yörük'ü kafasına dayattırır.

Kampın yakınına gelen Kağan Yüzbaşı karargahı arar ve Tuğgeneral Kutalmış'a operasyon için harekete geçeceğini söyler.



ulusal.com.tr