YouTube'ta önemli bir yenilik kullanıcılara sunuldu. Artık bir videoyu açmadan önce 3 saniyelik bir fragmanını görebileceksiniz.

YouTube, yeni deneysel arayüzünde hareketli önizleme resimlerini (thumbnail) test etmeye başladı. Şu an küçük bir kesim ile teste başlayan site, geri bildirimleri dinleyerek test alanını genişletiyor. https://www.youtube.com/new adresine giderek yeni arayüzü deneyebilirsiniz. Burada 3 saniyelik fragmanları görmek dışında, siyah arayüz modunu da deneyebilirsiniz.



Şirket ayrıca kanal sahiplerinin endişelenmesine gerek olmadığını, önizlemelerin sadece belli konu ve içeriklere uyan videolarda bulunduğunu bildirdi.



Bir çok video web sitesinin uzun zamandır sahip olduğu özelliğe nihayet YouTube'un da sahip olması uzun zamandır bekleniyordu. Ünlü video paylaşım sitesi, ilerleyen haftalarda arayüzüne daha fazla yeni fikirle gelecek gibi görünüyor.