Zalim İstanbul 23. bölümde neler olacak? 23. bölüm fragmanı

Her Pazartesi Kanal D'de ekrana gelen Zalim İstanbul dizisi bu hafta 23. bölümüyle sevenlerinin karşısında olacak.

Seyirciler tarafından ilgiyle beklenen dizide geçen hafta Ceren bebeğini düşürmüştü. Bu hafta ise Ceren'in bebeğinin katili ortaya çıkacak. Bebeği düşürmesi için Şeniz'in komplo kurduğunu Nedim Cenk'e söyleyecek. Cenk ise annesine ne tepki verecek? Ceren, Şeniz'den nasıl intikam alacak? Bebeğin düşmesinin ardından Ceren ve Nedim çiftinin boşanması gündeme gelirken bu duruma en çok sevinen Cemre olacak. Nedim'den ayrılmamak için elindeki kozu kullanan Ceren istediğini başaracak mı. Bu akşam 20.00'da sorularınn cevapları ekranda olacak.

23. BÖLÜM 1. FRAGMAN

23. BÖLÜM 2. FRAGMAN