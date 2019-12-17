Zalim İstanbul 23. bölümde sırlar açığa çıktı! 24. bölüm yeni fragman yayınlandı!
Kanal D'de yayınlanan Zalim İstanbul dizisinin dün akşam yayınlanan 23. bölümünde neler oldu? Yeni fragman yayınlandı mı?
MEDYA 17.12.2019, 11:26 17.12.2019, 11:26
Reytinglerde üst sıralarda yer alan, Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un dün akşam yeni bölümü yayınlandı. 23. bölümüyle seyirci karşısına çıkan Zalim İstanbul'da Cemre ve Nedim çiftinin kavuşmasını isteyen seyircileri sevindiren sahneler ekrana geldi.
23. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Dün akşam ki bölümde, Ceren bebeğini kaybetmenin acısıyla yüzleşir. Cenk ise bebeğini annesinin öldürdüğünü öğrenir. Ne yapacağını bilemeyen Cenk, annesinden uzaklaşır. Herkes Nedim'den boşanma hamlesi beklerken, Ceren bunu engellemek için planlar yapar. Bu sırada Nedim, Cemre ve Cenk'in evliliğinin sahte olduğunu öğrenir.Civan, Damla'ya olan aşkını itiraf etmek ister ama bir türlü yapamaz.
24. BÖLÜM FRAGMAN
15°
açık
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