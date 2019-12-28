Zalim İstanbul 24. bölümde neler oldu? 24. bölüm tek parça izle! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Pazartesi günleri Kanal D'de ekrana gelen Zalim İstanbul dizisi, dün akşam yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. 24. bölümüyle ekrana gelen dizide yine heyecanlı sahneler yaşandı.Ceren ve Şeniz'in oyunları içinde dağılan aile toparlanabilecek mi?

24. BÖLÜM ÖZET

Nedim, yaşamının büyük bölümünü elinden alan Şeniz ve Cenk'e karşı savaşını şiddetlendirmeye başlıyor. Bu uğurda Cemre'ye olan aşkını bir tarafa koyuyor. Cemre, Nedim ile ilgili hislerinin adını koymaya çalıştığı sırada onun kendisine karşı olan sert tavrı koruduğunu görüyor. Cenk, Cemre ve Nedim arasında gelişebilecek bir aşkın rahatsızlığını yaşıyor. Cemre'ye olan aşkı Nedim'e karşı bakış açısında değişikliklere neden oluyor. Şirket hakları konusunda Nedim'in karşısına dikiliyor. Aralarındaki gergin durumu fark eden Agah Bey olayı düzeltmeye çalışsa da ikili arasındaki Cemre konusu çekilmiş silahları kınına koymaya yetmiyor. Şeniz, Nedim'in güçlenmesi karşısında savaşına gözden düşen Ceren'i tekrar sokuyor. Ceren ise, kaybettiklerini tekrar elde etme amacıyla bebeğinin ölümüne neden olan Şeniz'in ittifakını kabul ediyor.

24. BÖLÜM İZLE

Zalim İstanbul'un 24. son bölümünü izlemek için burayı tıklayınız.

25. BÖLÜM FRAGMAN

25. BÖLÜM 2. FRAGMAN

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