Zeki Paşa tutuklanıyor! Payitaht Abdülhamid son bölüm izle... Payitaht Abdülhamid 104. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 

Her cuma TRT 1 ekranlarına gelen Payitaht Abdülhamid dizisi dün akşam 103. bölümü ile sevenleriyle buluştu.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 103. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid dünyanın siyasi dengesini bozacak, ticaret yolunu değiştirecek bir hamle başlatır. Bu hamleden çekinen devletler Zalman’ın arkasında birleşir. Zalman, Ferdinand’dan Payitaht’ı yakmasını ister. Halil Halid yapılacak eyleme engel olmaya çalışırken Ziya Sami de ondan gizli plan yapar. Zalman ve Vladimir’in vücutlarındaki zehir gittikçe yayılmaktadır. Panzehri alabilmek için Frida’nın peşine düşerler. Frida’nın panzehiri vermek için bir şartı vardır. Babası Karaso zindandan kurtarılmalıdır. Zalman bir yandan Karaso’yu kaçırmaya çalışırken, bir yandan da Zülüflü İsmail’i oyuna sokmak için bir kumpas kurar. Abdülhamid’in sadık paşalarından birini hain çıkarır. Ama bilmediği bir şey vardır. Abdülhamid’in büyük tertibi amacına ulaşmış, nihayet düşmanın izi bulunmuştur. Yonca Haç Cemiyeti Ahit sandığına ulaşılması için engel çıkaran Bidar’a büyük kin gütmektedir. Ona korkunç bir tuzak hazırlanır. Öte yandan Abdülkadir de büyük bir kumpasın içine düştüğünün farkında olmadan yanlış bir yola sapar. Bu yol, şehzadeyi ailesiyle ipleri koparmaya kadar götürecektir.

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 104. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



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