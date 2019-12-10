Zemheri dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?

Zemheri dizisinin tanıtımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizinin yayın tarihi ve günü henüz netleşmedi. Zemheri dizisinin Ocak 2020 de seyirci ile buluşması bekleniyor.

Yönetmen koltuğunda ‘Aşk-ı Memnu’, ve ‘Kara Sevda’ gibi Türk dizi tarihinin önemli yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ‘Zemheri’nin heyecan yaratan ilk tanıtımı yayınlandı. Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi genç ve usta isimleri buluşturan dizi, izleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacakları bir hikayeye davet edecek. Zemheri yakında Show TV’de!

Dizi konusu

İkiz kardeşinden ayrı bırakılıp evlatlık verilen karakter, üvey kardeşine aşık oluyor. İkizi olduğunu öğrendikten sonra peşine düşen karakter, kardeşini bulduğunda ise bir cinayete kurban veriyor. Polis kılığına giren bu karakter kardeşinin intikamını almak için mücadele veriyor.

Merakla beklenen Zemheri dizisi Resurrection adlı Kore dizisinden uyarlama olarak ekranlara gelecek. Ay yapım imzalı dizi de intikam ele alınacak.

Şimdiden heyecan uyandıran 'Zemheri', izleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacakları bir hikayeye davet edecek!