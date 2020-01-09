Zemheri'nin yayın tarihi belli oldu! Zemheri dizisinin konusu ne? Zemheri başrol oyuncuları... Zemheri dizisinin fragmanları yayınlandı!

Show TV'nin yeni dizisi Zemheri'nin yayın tarihi belli oldu. Dizi 15 Ocak Çarşamba günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Firuze ve Ayaz karakterlerinin imkansız aşkını anlatan dizi babasının intikamını almak isteyen Firuze'yi konu ediyor. Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Zerrin Tekindor ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı dizide yönetmen koltuğuna Hilal Saral oturuyor. Dizinin senaristi ise Sema Ergenekon.

ZEMHERİ KONUSU

İnşaat işçisi babasının, on üç kişinin ölümüne sebep olan asansör kazasında haksız yere suçlu bulunması; yolunu dürüstlükten, adaletten yana seçmiş Firuze’yi harekete geçirir. Babasını kurtarmak azmiyle girdiği yolda; umutlarını çalan, bir vedayı bile esirgeyip onu yarım bırakan Ayaz’la karşılaşır.. Evin erkeği olma sorumluluğunu omuzlarında taşıyan Ayaz, tam da bir başkasıyla evlenmek üzereyken annesi için feda ettiği, hala her sabah gözlerinin mavisine hasret uyandığı Firuze’yle yüz yüzedir. Firuze’nin babasının suçlanmasında büyük rol oynadığından habersizdir. Firuze bilmez ki bazı vedalar sevgisizlikten değil çaresizliktendir.

ZEMHERİ OYUNCU KADROSU

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez, Zerrin Tekindor

ZEMHERİ 1. FRAGMAN