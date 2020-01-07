Zerrin, Yıldız'dan kurtulamıyor! Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 64. bölüm fragman yayınlandı mı? Yasak Elma 63. bölüm özet

Son olarak 63. yeni bölümüyle ekranlara gelen Yasak Elma'da tüm dengeler değişti, eski aşklar alevlendi. Dizi 13 Ocak Pazartesi yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Diziye Halit'in ilk eşi ve Lila'nın annesi olan Zerrin geri dönüyor. Yıldız'dan hiç hoşlanmayan Zerrin'in, Yıldız'ın oğlu Yiğit ile Lila'nın ilişkisine ne tepki vereceği seyirciler tarafından merak konusu oldu...

64. BÖLÜM FRAGMAN

63. BÖLÜM ÖZET

Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğdu.

İstanbul Güneş Koleji'nde eğitim aldı, Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi. .2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise "Yer Gök Aşk" dizisinde Bade karakterini canlandırmıştır.

2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır .Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.

9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Tuvana Türkay, Kent Şeker, Türk Telekom, Only Ped, Akbank, Ayyıldız GSM, Kek Reklamı, Coca Cola gibi birçok reklam filminde oynadı. "Akademi Neo"dan oyunculuk dersleri aldı. Bunun haricinde bir sene 1 sene şan ve diksiyon dersleri aldı.

Tuvana Türkay 2012- 2013 yılları arasında milli futbolcu Sercan Yıldırım ile birlikte oldu.Tuvana Türkay , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.

27 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan "Güvercin Uçuverdi" adlı sinema filminde yer aldı. 2019 yılında "Yasak Elma" dizisine Leyla karakteri ile katıldı.





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