Zuhal Topal'la Sofrada 311. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6-10 Ocak haftası yeni yarışmacılar kim olacak?

Zuhal Topal'ın sunumuyla FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programı gelinlerin yemek yapması ve kaynanalar tarafından tadılan yemekler her gün sonu kaynanaların ve Zuhal Topal'ın puan vermesiyle son buluyor. 5 gelin ve kaynananın yarıştığı hafta içi yayınlanan programın yeni hafta fragmanı daha yayınlanmadı.



Seyircilere eğlenceli dakikalar yaşatan programda küçük atışmalar yaşanırken bazen de İstanbul dışındaki farklı şehirlere konuk olarak örf ve adetleri tanıtıyor.



ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA SON BÖLÜM İZLE

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