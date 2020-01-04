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Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 30 Aralık-3 Ocak haftasının kazananı belli oldu! Zuhal Topal'la Sofrada final anı izle...

FOX TV'nin sevilen yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada'nın, 3 Ocak Cuma yayınlanan son bölümünde haftanın birincisi belli oldu. 15 bin TL'nin sahibi kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada final anı izle...

MEDYA 04.01.2020, 10:04
Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 30 Aralık-3 Ocak haftasının kazananı belli oldu! Zuhal Topal'la Sofrada final anı izle...

Kaynanaların tattığı, gelinlerin yemek yaptığı programda bir haftanın daha sonuna gelindi. Kıyasıya rekabet eden gelin-kaynanalar arasından bu haftanın birincisi 15 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı. 

Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı programda 30 Aralık-3 Ocak haftasının birincisi 40 puanla Emine oldu. İkinci olan isim 39 puanla Tuğba oldu. 33 puan alan Kevser üçüncülüğe yerleşti. Gülzade ise 18 puan alarak dördüncü olurken, en az puanı alan Fatma 17 puanla son sırada yer aldı. 

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FİNAL 




ulusal.com.tr
 

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