Zuhal Topal'la Sofrada yarışmada kim birinci oldu? Zuhal Topal 23-27 Aralık haftası puanlar Zuhal Topal'la Sofrada 305. bölüm izle

Zuhal Topal'la Sofrada programının 23-27 Aralık haftasının kazananı belli oldu. 15 bin TL ödüllü olan yarışmada haftanın birincisi 29 puanla Nilgün ve Saadet'in oldu.

Haftanın ikincisi 28 puanla Hatice ve Büşra oldu. Üçüncüsü 27 puanla Gülten ve Tülay oldu. Haftanın dördüncüsü ise 25 puanla Şenay ve Şerife oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FİNAL ANI

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