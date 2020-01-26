Zümrüdüanka 1. bölüm izle... Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka oyuncu kadrosu

Zümrüt Kuloğlu ve ailesi Nevşehir'de yaşamaktadır. Zümrüt, Nevşehir'in en zengin ailelerinden olan Demirkanların fabrikasında işçi olarak çalışmaktadır. Bir yandan çalışma bir yandan da annesi Zümrüt'ün üstüne gider. Kızlarını zengin erkeklerle evlendirme peşinde olan anne Ülfet fakirlikten sürekli yakınmaktadır.

Annesinin isteklerini kalbinde taşımayan Zümrüt, Demirkanlardan olan Adil'den evlenme teklifi alır. Zümrüt bu teklifi annesinden saklasada başarılı olamaz ve annesinin bu evlilik için türlü oyunlarına maruz kalır.

Zümrüt'ün ise herkesten gizlediği başka bir aşk hikayesi vardır. Genç kadın, Demirkanların Suriye'de şehit düşen torunları Serhat'a aşıktır.

ZÜMRÜDÜANKA 1. BÖLÜM İZLE

ZÜMRÜDÜANKA 2. BÖLÜM FRAGMANI

ZÜMRÜDÜANKA OYUNCU KADROSU

Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Açay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba

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