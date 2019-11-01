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Meteorolojiden art arda son dakika hava durumu ve kar yağışı haberleri

Yurt Haber 01.11.2019, 11:16
Meteorolojiden art arda son dakika hava durumu ve kar yağışı haberleri
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) art arda son dakika hava durumu uyarılarında bulundu.