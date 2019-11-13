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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması

Güncel 13.11.2019, 22:31
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatil ile ilgili bir paylaşım yaptı.