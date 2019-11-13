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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması
Güncel
13.11.2019, 22:31
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatil ile ilgili bir paylaşım yaptı.
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#istanbul
#AKP
#chp
#fetö
#türkiye
#Hakkari
#izmir
#ankara
#toplantı
#iran
#pyd
#Bülent Esinoğlu
#polis
#Atiba
#Kuşatma
#Merkel
#konyaaltı
#Erzincan
#kampanya
#vefa