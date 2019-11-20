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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Rasulayn'da yüzlerce ele geçirildi

Güncel 20.11.2019, 11:59
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Rasulayn'da yüzlerce ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye Rasulayn'da 683 adet roket lançeri ve 93 adet EYP kabı ele geçirildiğini açıkladı.