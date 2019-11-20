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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Rasulayn'da yüzlerce ele geçirildi
Güncel
20.11.2019, 11:59
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye Rasulayn'da 683 adet roket lançeri ve 93 adet EYP kabı ele geçirildiğini açıkladı.
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#osmaniye
#chp
#okul
#ankara
#istanbul
#silahlı saldırı
#esad
#diyarbakır
#eyt
#şırnak
#İstiklal Marşı
#af
#pkk
#terör örgütü
#ısparta
#cenaze
#antalya
#AKP
#ergenekon davası