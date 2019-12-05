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Mucize 2: Aşk ne zaman vizyona girecek? İşte Mucize 2: Aşk'ın yönetmeni ve oyuncuları

Kültür-Sanat 05.12.2019, 01:29
Mucize 2: Aşk ne zaman vizyona girecek? İşte Mucize 2: Aşk'ın yönetmeni ve oyuncuları
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Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği "Mucize" serisinin devam filmi "Mucize 2: Aşk"ın galası yapıldı.