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Mümtaz Soysal hayatını kaybetti! Mümtaz Soysal için başsağlığı mesajları! Mümtaz Soysal cenaze töreni bilgileri

Güncel 11.11.2019, 15:10
Mümtaz Soysal hayatını kaybetti! Mümtaz Soysal için başsağlığı mesajları! Mümtaz Soysal cenaze töreni bilgileri
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Bir süredir alzheimer tedavisi gören Profesör Doktor Mümtaz Soysal hayatını kaybetti. Eski Dışişleri Bakanı, hukukçu ve siyasetçi Soysal 90 yaşındaydı. Soysal Çarşamba günü Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal’ın vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayınladı.