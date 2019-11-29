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Netflix Türkiye'nin en çok izlediği dizinin adını açıkladı

Medya 29.11.2019, 12:04
Netflix Türkiye'nin en çok izlediği dizinin adını açıkladı
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Netflix Türkiye İçerik Direktörü Pelin Diştaş, Türk izleyicilerinin en çok seyrettiği dizinin ismini açıkladı.