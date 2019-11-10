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Norm Ender'den Spotify'dan silinen Mekanın Sahibi şarkısı ile ilgili ilk açıklama

Medya 10.11.2019, 00:05
Norm Ender'den Spotify'dan silinen Mekanın Sahibi şarkısı ile ilgili ilk açıklama
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Spotify, Norm Ender’in milyonlarca kez dinlenen "Mekanın Sahibi" şarkısını uygulamadan kaldırdı. Norm Ender, şarkısının kaldırılmasıyla ilgili ilk kez konuştu