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Norm Ender'den Spotify'dan silinen Mekanın Sahibi şarkısı ile ilgili ilk açıklama
Medya
10.11.2019, 00:05
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Spotify, Norm Ender’in milyonlarca kez dinlenen "Mekanın Sahibi" şarkısını uygulamadan kaldırdı. Norm Ender, şarkısının kaldırılmasıyla ilgili ilk kez konuştu
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#peşmerge
#sakarya
#Türkiye Futbol Federasyonu
#ankara valiliği
#AKPli Belediye Başkanı: Kirlilik saçıyorsa o zaman içmeyin!
#polis şiddeti
#Murat Karayılan: Türkiye silah bırakırsa hay hay deriz çözüme katılırız
#antalya
#pazarlık
#ulusal kanal
#Elazığ
#pülümür
#anlaşmazlık
#İşçi Partisi Lideri Doğu Perinçek
#ankara
#filistin
#Hüseyin Karababa
#genelkurmay başkanlığı
#Chp Merkez ilçe başkanı Ömer Yurtseven
#hürriyet