O terör örgütünün görevi bitti

24 Ağustos 2017, 10:45

Görüyorsunuz: Bir zamanlar büyük büyük şehirleri bir saldırıda ele geçiren IŞİD terör örgütü; o yerlerden sökülüp atılmaya başlandı.



Bunca tanksavar da dahil ağır silahları, her türlü bombayı, kimyasal gazları bu çöl çocukları nereden buluyorlar sorusuna hiç girmeden sonucu söyleyelim: Demek ki istenirse bu toplama terör taburlarının beli kırılabiliyormuş...



İyi de neden zamanında vurup tepelemediler?



Tepelemediler; çünkü Batılı sömürgecilerin IŞİD’e ihtiyaçları vardı.



*Müslüman dünyasını cihatçı-tekfirci bu örgütü kullanarak Sünni- Şii diye içten böldüler. Özellikle yeni yetişen Müslüman gençlerden bir bölümü bu akıma kapıldı. Böylece İslam dünyasını daha da çağın dışına çeken bir zihniyet, o iklime ekilmiş ve yetiştirilmiş oldu.



*Laikliğin dışına çekilerek mezheplere göre parçalanan İslam kamuoyunun direniş gücü düşeceğinden buraların bölünmesi daha kolay olacaktı.



IŞİD, bu amaçla ünlü Büyük Ortadoğu Projesi’ni hayata geçirecek araçlardan birisi olarak tasarlandı ve başarıyla kullanıldı. Irak’ta imal edildi; Suriye’de büyütüldü. Örgüt Batılı gizli örgütlerden aldığı büyük destekle dünyanın her yerinden militan devşirdi.



*Kürdistan projesini canlandırmak ve hayata geçirmek için de IŞİD’e ihtiyaç vardı. IŞİD, Suriye’de Kürtlerin de bulunduğu şehirlere saldırınca Amerika, buraları savunmak adına devreye girdi. O bölgelere Kürt militanlar yığıldı ve silahlandırıldı; azınlıkta olmalarına karşın Kürtler şehirlerin sahibi haline getirildiler. . Kobani ile başlayan bu oyun bugün bile devam ettiriliyor.



Suriye’de ve Irak’ta önce IŞİD giriyor; sonra bölücü Kürtçüler oraya hakim duruma geliyor. Özetle, Kürdistan oyunun piyonu haline getirilen bir IŞİD var karşımızda.



*IŞİD’in bir diğer görevi de Batı dünyasındaki kamuoyunu yönetmekte alet olarak kullanılmasıdır. Bugün Avrupa ve Amerika başta olmak üzere sömürgeci ülkelerin kamuoyları IŞİD üstünden korkutulup güdülüyor. Bu süreç elbette İslam düşmanlığını da tetikliyor... Sömürgeci güçlerin Müslüman ülkeleri yağmalamaları, oralarda en ileri silahları kullanarak on binlerce hatta yüz binlerce insanı öldürmeleri IŞİD üstünden aklanıyor.



*Batı’nın bütün dünyaya, “Biz iyi tarafız!” mesajı vermek için IŞİD’i kullandıktan sonra tepelemesi gerekiyordu.



Şimdi bu işler yoluna konulmuştur. Kürdistan ilan edilecektir. Sünni Erdoğan, Sünni Barzani’yi kıracak değil ya... Bir de seçimde işbirliği yapacaklar; Kürtler AKP’ye oy atacaklar. O zaman bu IŞİD’i mezara gömme zamanı gelmiştir. Böylece dünyaya da “Biz ne iyi işler yapıyoruz!” diye nutuk atma fırsatı da yakalamış olacaklar.



Bir taşla bırakın ikiyi dört kuş vurma diye buna denir her halde.



YEMEN’DEKİ ÜÇ ORTAK



Geldiğimiz noktada Yemen’e bir bakın... Amerika, Suudi Arabistan ve IŞİD aynı saftalar... Yemen halkını üç zalim güç işbirliği halinde katlediyor. Su yok, yiyecek yok, ilaç yok. Binlerce çocuk koleradan ve açlıktan öldü, daha fazlası da ölmek üzere...



Ama Batı dünyası, uluslararası sivil örgütler Yemen’i görmezden, duymazdan geliyorlar.



Neden?



Çünkü orada halkın çoğu, Batılı sömürgecilere de Suudi yobazlara da karşılar ya...



Bu mudur insanlık?



Ey Batılı canavar! Başınıza Yemen kadar taş düşsün!



Rıza Zelyut

