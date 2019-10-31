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Ordu'yu heyecanlandıran proje

Yurt Haber 31.10.2019, 15:56
Ordu'yu heyecanlandıran proje
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Ordu'da yapılması planlanan kano yarış parkuru ile kentin su sporlarında cazibe merkezi haline gelmesi amaçlanıyor.