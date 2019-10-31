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Ordu'yu heyecanlandıran proje
Yurt Haber
31.10.2019, 15:56
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Ordu'da yapılması planlanan kano yarış parkuru ile kentin su sporlarında cazibe merkezi haline gelmesi amaçlanıyor.
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#Emeklilikte yaşa takılanlar
#istanbul
#eyt
#fetö
#erdoğan
#AKP
#türkiye
#ankara
#izmir
#pkk
#abd
#vatan partisi
#fenerbahçe
#hdp
#tsk
#mardin
#ışid
#aydın
#muş
#diyarbakır