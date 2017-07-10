DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde Viyana'yı ziyaretinin Avusturya makamları tarafından engellenmesine ilişkin "Sayın Ekonomi Bakanımızın yapmayı planladığı ziyaretin engellenmesi, Avusturya'nın demokratik değerlerin savunulmasına yönelik yaklaşımında samimi olmadığını ortaya koymaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:



"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'nin Avusturya'da yaşayan vatandaşlarımızla buluşmak üzere Viyana'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete yönelik olarak Avusturya makamlarının sergilediği tavır ibret vericidir. Akim bırakılan hain darbe girişimi karşısında demokrasiye sahip çıkan ve bu uğurda şehit düşen ve gazi olan vatandaşlarımızın anılmasına yönelik etkinliğe katılmak üzere Sayın Ekonomi Bakanımızın yapmayı planladığı ziyaretin engellenmesi, Avusturya'nın demokratik değerlerin savunulmasına yönelik yaklaşımında samimi olmadığını ortaya koymaktadır"