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Popüler uygulama WhatsApp'ta kimsenin fark etmediği o hata... Hemen cihazınızı kontrol edin
Güncel
02.11.2019, 11:29
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#istanbul
#abd
#eyt
#ankara
#kocaeli
#pkk
#ordu
#futbol
#deprem
#izmir
#bylock
#vatan partisi
#edirne
#Trabzonspor
#erzurum
#mhp
#Medipol Başakşehir
#Hava durumu
#kaza
#banka