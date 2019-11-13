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Popüler uygulama WhatsApp'ta öyle bir hata var ki... Hiç kime fark etmedi! Hemen oraya bakın
Teknoloji
13.11.2019, 18:05
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#AKP
#istanbul
#chp
#Hakkari
#türkiye
#fetö
#izmir
#toplantı
#ankara
#iran
#pyd
#Bülent Esinoğlu
#polis
#Atiba
#Kuşatma
#Merkel
#konyaaltı
#Erzincan
#kampanya
#vefa