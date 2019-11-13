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Popüler uygulama WhatsApp'ta öyle bir hata var ki... Hiç kime fark etmedi! Hemen oraya bakın

Teknoloji 13.11.2019, 18:05
Popüler uygulama WhatsApp'ta öyle bir hata var ki... Hiç kime fark etmedi! Hemen oraya bakın
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Önce WhatsApp uygulamasını açın.