Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan art arda depremler sonrası çok önemli uyarılar

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Salı günü 4.50 de Tiran'ın kuzey batısında 6,6-10 km derinliğinde olan M6,4 büyüklüğündeki, 18-20 saniye süren, depremden yaklaşık 7 saat sonra Bosna-Hersek, Mostar-Blagaj kentinde M5,4 büyüklüğünde, 10 saniye süren, hemen sonrasında Girit batısında M6,1 büyüklüğünde, 44 km derinde, 15 saniye süren, bir deprem daha olmuştur. Tiran depreminin artçılarından en büyükleri M5,6'ya dek varmıştır.