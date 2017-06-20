İçte ve dışta gündem hareketli.

CHP yürüyor...

'Adalet' arayışı mı, Sorosçuluk mu?



Türkiye, yargıyı tartışıyor...

Cumhuriyet yargısı mı? AKP yargısı mı?



Tayyip Erdoğan savaş suçlusu ilan edilirse.... Kim kaybeder?

Erdoğan mı, Türkiye mi?



Önce Barzanilere referandum işareti verildi..

Sonra Suriye uçağı düşürüldü... PKK'yı bombalıyor diye.

Amerika'nın yakın dönem hesabı ne?



Katar krizi Avrasya'daki saflaşmayı karıştırdı.

Rusya, Almanya, Türkiye, İran ve Suriye niçin aynı hizaya geldi?



Bazı muhalif birlikler Suriye ordusuna katılıyor.. Bu, neyin işareti?

Türkiye'nin ve bölgenin gündemi Çıkış Yolu'nda



Gazeteci Rafet Ballı soruyor

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek cevaplıyor

Çıkış Yolu bugün 21.00'de.



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