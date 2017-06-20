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Çıkış Yolu bugün 21.00'de

Çıkış Yolu bugün 21.00'de

İçte ve dışta gündem hareketli.
CHP yürüyor...
'Adalet' arayışı mı, Sorosçuluk mu?
 
Türkiye, yargıyı tartışıyor...
Cumhuriyet yargısı mı? AKP yargısı mı?
 
Tayyip Erdoğan savaş suçlusu ilan edilirse.... Kim kaybeder?
Erdoğan mı, Türkiye mi?
 
Önce Barzanilere referandum işareti verildi..
Sonra Suriye uçağı düşürüldü... PKK'yı bombalıyor diye.
Amerika'nın yakın dönem hesabı ne?
 
Katar krizi Avrasya'daki saflaşmayı karıştırdı.
Rusya, Almanya, Türkiye, İran ve Suriye niçin aynı hizaya geldi?

Bazı muhalif birlikler Suriye ordusuna katılıyor.. Bu, neyin işareti?
Türkiye'nin ve bölgenin gündemi Çıkış Yolu'nda

Gazeteci Rafet Ballı soruyor
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek cevaplıyor
Çıkış Yolu bugün 21.00'de.

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #doğu perinçek #Rafet Ballı #çıkış yolu
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