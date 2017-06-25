Rakka’da ne oluyor farkında mıyız?

Önce,söylenen, iki galatı meşhur yalanı hatırlatarak başlamak isterim.Birincisi; Suriye devleti, PKK/YPG ile Türkiye karşı ittifak yapıyor.İkinci büyük yalan ise; İran PKK/YPG ile anlaşarak, Suriye’nin kuzeyinden Doğu Akdeniz’e koridor açmak istiyor. (Ne hikmetse, ABD değil de İran.)Bu söylediğim iki husus yandaş medyanın akıl yürütürken ve Türk halkını Suriye ve Esad düşmanlığı ile teçhiz etmeye çalışırken, kullandığı iki temel iddia idi.Bu iki yalan da çöktü. Nasıl çöktü anlatayım.Rakka’da Amerika ile işbirliği yapan, YPG silahlı gurubunu, Suriye uçakları vurunca, Amerika Suriye uçağını düşürdü.Bunun ötesin de de, Suriye ordusu, zaten kendi bölgesindeki YPG ve diğer terör unsurlarıyla, öteden beri savaşıyordu.Türkiye, uzun süre, Suriye’de, ABD ile beraber hareket etti. Ta ki, terör, Türkiye’ye sirayet etti, Fırat Kalkanı savunması başlatıldı. Ancak, Esad,olarak, ifade edilmeye devam edildi.Suriye ordusu ve halkı vatanını ısmarlama teröristlere karşı savundu. Altı yıldır savunmaya devem etti.Arada bir, Suriye ordusunu ABD vurunca, başta Erdoğan olmak üzere, iktidar mensupları,. Katil Esad söylemi devam etti.Bir yandan da yandaş zevat anti emperyalist bir söylem tutturdu. Ama ABD Suriye devletini ne zaman vursa, sevinç çığlıkları attı.Şimdi, Amerika YPG ile birlikte, Suriye’nin güneyinden, petrol havzasını da içine alacak şekilde, biraçmaya çalışıyor.Rakka, Tabka, Tanf’da bu olaylar gelişirken, Amerikan özel kuvvetleri, güneyde,inşa ediyor.Siyasi iktidardan tık ses yok.Öte yandan Suudi Arabistan ve onunla birlikte hareket eden Körfez ülkeleri toplantılar yapıyor. Suriye’deki Kürtleri, İran’a karşı silahlanması için kararlar alıyor. Yani Amerika’nın bölgeyi silahlandırması yetmiyor muş gibi, bir de Suudiler silahlandıracak!Bizden gene tık ses yok.Haksızlık yapmayalım. Amerika bize PKK’ya verdiği silahların listesini verdi diye seviniyoruz. PKK, DAEŞ’ı temizledikten sonra silahları geri ABD’ye verecekmiş!Gene tık ses yok.Hatta memnuniyet var. Gördünüz mü, ABD bizi hesaba katıyor gibisinden roller kesiyoruz.Yandaş medyanın iddialarından biri de, İran PKK/YPG ve diğer Kürt guruplara destek veriyor yalanı vardı ya o da çöktü.İran’ın dün yaptığı resmi açıklamada, Kürt guruplarının, ABD tarafından kullanılmasına karşı aldığı tedbirleri açıkladı.Amerika DAEŞ’i bahane ederek, Rakka’da da Kobani gibi bir kanton kurmak istiyor. Olur mu? Kobani’de halkın çoğunluğu Arap olmasına rağmen yaptılar. Amerika’nın emriyle de biz, Peşmergeleri Türkiye üzerinden Kobani’ye geçirmiştik.Rakka ve Tabka’da kıyamet kopuyor. Arapları çıkarıp YPG silahlı guruplarını Tabka’ya yerleştirdiler. Suriye uçağını vurdular.Türkiye’den ses yok. Sanki Suriye bölünürse, Türkiye’ye bir şey olmaz sanıyorlar.Rusya Amerika’yı uyardı. Koalisyon uçakları Fırat’ın batısına geçerse vururum dedi.Çözüm Katil Esad sözcüğünü bir tarafa bırakıp. İran, Türkiye ve Rusya’nın daha ileri işbirliği yapması gerekiyor.Siyasi iktidar bundan ne kadar kaçarsa kaçsın, sorun gelip gene Türkiye’yi vuracaktır.