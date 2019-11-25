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Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi

Güncel 25.11.2019, 11:01
Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi
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Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller tespit edildi.