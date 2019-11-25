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Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi
Güncel
25.11.2019, 11:01
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Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller tespit edildi.
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#ergenekon
#kutlama
#musul
#Konya
#Türk Silahlı Kuvvetleri
#chp
#rize
#Eskişehir
#pkk
#kocaeli
#250 İzmir yolcusu
#Doğudan Bayülgen
#recep tayyip erdoğan
#ilker başbuğ
#şehit
#Ereğli
#itfaiye
#silahlı saldırı
#yüksek seçim kurulu
#soma