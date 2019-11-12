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Recep İvedik 6 ne kadar izlendi? Şahan Gökbakar açıkladı
Güncel
12.11.2019, 00:39
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Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6 filminin üç günde ne kadar izlendiğini açıkladı.
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#kastamonu
#Şampiyon
#ilker başbuğ
#TFF
#kck
#istanbul hava durumu
#adana
#bursa
#suriye
#oyak
#malatya
#af
#ohal
#AKP
#bülent arınç
#bdp
#chp
#Hakkari
#NASA