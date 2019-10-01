Rum yönetiminin yeni stratejik saldırısı ve yapılması gereken

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01 Ekim 2019, 09:06

Rum yönetimi boş durmuyor, dört koldan saldırıyor.



BM Güvenlik Konseyi’ne Maraş şikayeti…



AİHM’de 5 Kasım’da görüşülecek Lordos davası…



Newyork’ta hidro karbon konusunda Türkiye ve KKTC’yi dışlayan Akdeniz Enerji Forumu toplantısı…



Yoğun silahlanma programı, insansız hava araçları, füze, uzun menzilli top alımları…



Ve şimdi de Türkiye’nin Avrupa’da başını ağrıtacak yeni bir mülkiyet saldırısı…



Bu saldırı için AB üyeliğinin getirdiği imkanları ve AB hukukunu kullanacaklar…



İki Girneli Rum’a, Güneydeki sözde “Girne Kaza Mahkemesi”nde Türkiye aleyhine dava açtırdılar, mahkemeye katılması için celpname gönderdiler…



Türkiye Rum yönetimini tanımadığı için gönderilen celpnameyi iade etti.



Davayı Türkiye’nin gıyabında görüp karar aldılar…



Davacı Rumlar, “Türkiye’nin Girne’yi işgal ettiği, sahibi oldukları mülkü kullanmalarını, yararlanmalarını, inkişaf ettirmelerini engellediği” iddiasında bulundular.



Rum sözde “Girne Kaza Mahkemesi” Türkiye’nin birinci Rum’a 33 milyon 440 bin Euro; diğer Rum’a ise 38 milyon 370 bin Euro tazminat ödemesi emri verdi…



Buraya kadar herşey LOİZİDU davasına benziyor…



Sadece önemli bir fark var…



Bu kez AİHM’e gitmiyorlar…



AB hukukunu kullanarak AB üyesi ülke mahkemelerine baş vuracaklar ve Türkiye’ye ait mülklere, araçlara, banka hesaplarına el konarak kendilerine tazminat ödenmesini isteyecekler…



Bunu daha önce ORAMS davasında denediler ve başardılar…



O davada Lapta’da eski Rum arazisi üzerine yatırım yapan İngiliz Orams ailesi aleyhine Güney’de dava açtılar, tazminat kararı çıkardılar…Kararı İngiltere yargısına gönderdiler. AB hukuku gereği İngiliz yargısı kararı uygulamaya soktu ve ORAMS ailesinin banka hesaplarını dondurdu, İngiltere’deki evlerine el koymaya kalktı…



ORAMS ailesi kurtulmak için Lapta’da inşa ettiği evi elden çıkarmak zorunda kaldı…



Şimdi ise davayı Türkiye aleyhine açtılar, toplamda 72 milyon Euro tazminat kararı çıkardılar ve uygulanması için AB ülkeleri yargısına gönderecekler…



Türkiye Rumların AB üyeliğine engel olmamasının ve Loizidu’ya tazminat ödemesinin bedelini işte böyle ödüyor…



Dilerim, Loizidu davasında yaptığı hatayı tekrarlamaz, tazminat ödemez…



Loizidu davasında tazminat ödenmesi, sadece Rumların mülkiyet davalarına bakan TMK’nın kurulmasına, bugüne kadar 350 milyon sterlin ödenmesine ve 6000 Rum’un dava açmasına neden oldu…



Türkiye ödemeye devam ederse bu sayı 100 bine kadar çıkacak…



Şimdi bu iki Rum’a 72 milyon Euro ödenirse veya AB üyesi ülke mahkemeleri Avrupa’daki TC mülklerine-paralarına el koyup Rum’a verirse, 100 bin Rum daha bu yoldan dava için sıraya girecek…



O nedenle Türkiye bu stratejik saldırıyı, tüm hukuki, siyasi, askeri imkanlarını kullanarak püskürtmek zorundadır…



Rum’un cüretini artıran, Türk Halkının 1963’den gelen tazminat haklarının savunulmamasıdır…



Elimizde yakılıp yıkılan, 103 köyümüzü belgeleyen BM’nin ORTEGA Raporu vardır…



Yıllardır bu rapora dayanarak Rum yönetimi ve Yunanistan aleyhine davalar açılmasını savunduk, dinleyen olmadı…



Hiç olmazsa bundan sonra yapılmalıdır…



Üstüne Rum-Yunan ikilisinden, sorumlusu ve kaybedeni oldukları savaş için, savaş tazminatı istenmelidir.



Rum’un saldırısı misliyle yanıt bulmazsa Türkiye’nin Avrupa’da başı çok ağrıyacaktır…