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Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Güncel
05.12.2019, 15:59
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Rus donanmasına ait "Novorossiysk" denizaltısı Çanakkale Boğazı’ndan geçti.
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#istanbul
#fetö
#Ahmet Davutoğlu
#izmir
#ankara
#diyarbakır
#Adıyaman
#Samet Bütün
#Afyonkarahisar
#Uşak Belediyesi
#edirne
#Manisa
#aydın
#bursa
#açıklarında
#Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü
#fotoğraf çekmek isterken öldü
#ağrı
#Wil 1900
#güne acı haberle uyandık