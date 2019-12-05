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Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Güncel 05.12.2019, 15:59
Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı’ndan geçti
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Rus donanmasına ait "Novorossiysk" denizaltısı Çanakkale Boğazı’ndan geçti.