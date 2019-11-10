MEDYA
EĞİTİM-SAĞLIK
BİLİM-TEKNOLOJİ
KÜLTÜR SANAT
BİYOGRAFİ
MAGAZIN
Barış Pınarı Harekatı
Ana Sayfa
Yazarlar
Röportajlar
Video Galeri
Foto Galeri
Gazeteler
Künye
İletişim
Sitene Ekle
CANLI YAYIN
YAYIN AKIŞI
GÜNDEM
YURT
DÜNYA
SPOR
EKONOMİ
EMEK
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu
Güncel
10.11.2019, 09:26
1/75
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundu.
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu
Dolmabahçe Sarayı'nda hüzünlü anma
Özel fotoğraflarla Atatürk
3600 ek gösterge müjdesi! 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memur emekli maaşları ne kadar artacak
Yeni Galeriler
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu
Dolmabahçe Sarayı'nda hüzünlü anma
Özel fotoğraflarla Atatürk
Norm Ender'den Spotify'dan silinen Mekanın Sahibi şarkısı ile ilgili ilk açıklama
Antalya Konyaaltı'nda Selim, Sultan Ceren ve Ali Çınar Şimşek evde ölü bulundu
Türkiye bize bakıyor!
Haber Kategorileri
YAYIN AKIŞI
GÜNDEM
YURT
DÜNYA
SPOR
EKONOMİ
EMEK
MEDYA
EĞİTİM-SAĞLIK
BİLİM-TEKNOLOJİ
KÜLTÜR SANAT
BİYOGRAFİ
Sayfalar
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Bizi Takip Edin
#istanbul
#hürriyet
#peşmerge
#Elazığ
#ankara
#sakarya
#Türkiye Futbol Federasyonu
#mardin
#nabi avcı
#amanos dağları
#pazarlık
#polis şiddeti
#Chp Merkez ilçe başkanı Ömer Yurtseven
#Murat Karayılan: Türkiye silah bırakırsa hay hay deriz çözüme katılırız
#AKPli Belediye Başkanı: Kirlilik saçıyorsa o zaman içmeyin!
#anlaşmazlık
#İşçi Partisi Lideri Doğu Perinçek
#Hüseyin Karababa
#ankara valiliği
#pülümür
Copyright © 2019 Her hakkı saklıdır.
Yazılım ve Haber Teması: TE Bilişim
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#istanbul
#hürriyet
#peşmerge
#Elazığ
#ankara
#sakarya
#Türkiye Futbol Federasyonu
#mardin
#nabi avcı
#amanos dağları
#pazarlık
#polis şiddeti
#Chp Merkez ilçe başkanı Ömer Yurtseven
#Murat Karayılan: Türkiye silah bırakırsa hay hay deriz çözüme katılırız
#AKPli Belediye Başkanı: Kirlilik saçıyorsa o zaman içmeyin!
#anlaşmazlık
#İşçi Partisi Lideri Doğu Perinçek
#Hüseyin Karababa
#ankara valiliği
#pülümür