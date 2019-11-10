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Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

Güncel 10.11.2019, 09:26
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundu.