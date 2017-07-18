Vatani görevini yaptığı sırada "iltihaplı romatizma" teşhisi konulup yatağa mahkum olan 22 yaşındaki Muhammet Gedikli, ameliyat olarak tekrar sağlığına kavuşmak için yardım bekliyor.

Vatani görevini yaptığı sırada 15 ay önce "iltihaplı romatizma" teşhisi konulan 22 yaşındaki Muhammet Gedikli, o günden bu yana yatağa mahkum yaşıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyünde yaşayan Gedikli, vatani görevini yaptığı sırada aniden rahatsızlandı. Doktorların "iltihaplı romatizma" teşhisi koyduğu Muhammet Gedikli, terhisine 1 ay kala izne gönderildiğinde daha da kötüleşti.



Geride kalan 14 ayda neredeyse yatağa mahkum olan Gedikli, sol ayağını kullanamıyor ve sürekli kilo kaybediyor. Hastalığı nedeniyle tek ayak üzerinde koltuk değnekleriyle yürümeye çalışan Muhammet Gedikli, vatani görevini yaptığı sırada yakalandığı hastalıktan kurtulmak istediğini söyledi.









Gedikli, doktorların ameliyat olması için 3 ay sonraya gün verdiklerini ancak ağrıların dayanılmaz hale geldiğini belirterek, "Geçen yıl askerlik yaparken hastalandım. Orada doktora gittim. İltihaplı romatizma teşhisi kondu. 14 aydan bu yana yürüyemiyorum. İltihap nedeniyle dizlerimdeki kıkırdak çürümüş. Ameliyat olmam gerekiyor. Doktorlar 3 ay sonraya gün verdi. Ağrılarım arttı, geceleri rahatsızlanıyorum, ateşim çıkıyor, havale geçiriyorum. Her geçen gün zayıflıyorum. 65 kilodan 50 kiloya düştüm. Git gide eriyorum, direncim azaldı. Koltuk değnekleriyle yürümeye çalışıyorum, dizlerimin üzerine basamıyorum. Hastalığımdan dolayı kullandığım tek ayağımla zorlanıyorum, ağrıyor." diye konuştu.



İmkanları çerçevesinde devlet hastanelerine gittiklerini de anlatan Muhammet Gedikli, "Artık gücümüz yetmez oldu. Sosyal güvencemiz yok. Yeşil kartlıyız. Ailemin de maddi durumu kalmadı. Ameliyat olmak ve tekrar sağlığıma kavuşmak istiyorum. Koşmak, yürümek istiyorum. Devlet büyüklerimizden, doktorlarımızdan yardım bekliyoruz. Destek verirlerse çok mutlu olurum." dedi.







Anne Döndü Gedikli, oğlunun sağlığına kavuşması için devlet büyüklerinin el uzatmasını istediğini belirterek "Tek isteğim çocuğumun sağlığına kavuşması. Küçükbaş hayvanlarımızı sattık. İmkanımız kalmadı. Çocuğumun sağlığına kavuşmasını istiyorum. Eğer alan olursa evimi de satacağım. Allah rızası için sesimizi duyan, gören varsa bize yardım etsin. Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum, elini uzatsın. O'nun elini, ayağını öpeceğim. Geceleri ağrılarından uyuyamıyor. Sabahlara kadar başını bekliyorum." şeklinde konuştu.