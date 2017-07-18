657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Çetin: "Kırkpınar’ın daimi ağası olmak istiyorum. Altın kemeri alacağım." dedi.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ahmet Çetin, Kırkpınar'da 3 yıl üst üste ağalık yaparak altın kemerin ebedi sahibi olmayı istediğini söyledi.



Kırkpınar Ağası Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 656 yıllık tarihe sahip olan Kırkpınar'da ağalık yapmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirtti.



"Yağlı güreşin olimpiyatı" Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Edirne'de yapıldığını vurgulayan Çetin, ağalığı Kırkpınar'a, yağlı güreşe ve Edirne'ye hizmet etmek için aldığını ifade etti.



Ağalık ihalesini 1 milyon 522 bin liralık rekor fiyat vererek kazanan Çetin, konuşmasına şöyle devam etti:



"Para sokağa atılan bir para değildir. Ben o parayı belediyeye veriyorum. Bize hizmet olarak geri verecek. Edirne halkı bu paradan Tarihi Kırkpınar ağalığına 1 buçuk milyon az bile. Daha üstü de olabilirdi. Ağalığın bedeli parayla olmaz. Osmanlı’dan gelen ağalığın değerini kimse biçemez. Ata sporumuzun bedeli yoktur. Kırkpınar'ın daimi ağası olmak istiyorum. Tek bir şartım var. Baktım ki ben hizmet edemiyorum. Daha iyi bir hizmet edecek kardeşim varsa Edirne’den çıktığı sürece destekleyeceğim. Tarihi ata sporunu parayla satın alamazsın. Altın kemeri alacağım. Ben ağalığı bugün için yapmaya gelmedim. Benden daha iyi yapan çıkarsa o güne kadar yapmaya geldim. O güne kadar kimsenin benden ağalığı alma şansı yok."