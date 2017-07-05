Özellikle spor yaralanmaları, omuz ve diz cerrahisindeki başarılı uygulamaları ile tanınan Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu, Hırvatistan Ortopedi Derneği ve Güney Doğu Avrupa Ortopedi Forumu tarafından, Ortopedi ve Travmatoloji bilimine yaptığı katkılardan dolayı 'Onursal Üyelik' ödülüne layık görüldü.

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Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde yapılan Seefort 2017 toplantısında düzenlenen törende konuşan, Prof. Dr. Damir Hudetz ve Prof. Dr. Alan Ivkovic, Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu'nun yıllardır ülkelerinde yapılan pek çok toplantıda ve eğitim seminerinde davetli konuşmacı olarak görev aldığını, Hırvat meslektaşlarıyla bilgi ve tecrübesini paylaşarak çok büyük katkılar verdiğini ve bu yüzden de dernek yönetim kurulu olarak kendisini ‘Onursal Üyelik' ile ödüllendirdiklerini söyledi.

Teşekkür konuşması yapan Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu ise Hırvatistan Ortopedi Derneği'ne teşekkür ederek, özellikle kıkırdak yaralanmalarının tedavisinde yaptıkları bioteknoloji alanındaki çalışmaların sürmesi gerektiğini ve her zaman Hırvat meslektaşları ile yaptığı işbirliğinden keyif aldığını ifade etti.

Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu; Kıvanç Tatlıtuğ, Semih Erden ve Gizem Karaca gibi birçok ünlü ismin ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirmesi ile de tanınıyor.



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