Konya’nın Karapınar ilçesinde genç yaşta geçirdiği iş kazası sonucu görme yeteneğini kaybeden 31 yaşındaki Hasan Hüseyin Göçer, iki gözüne yapılan kornea nakliyle 10 yıl sonra sağlığına kavuştu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde genç yaşta geçirdiği iş kazası sonucu görme yeteneğini kaybeden 31 yaşındaki Hasan Hüseyin Göçer'in kararan hayatı, iki gözüne yapılan kornea nakliyle 10 yıl sonra tekrar aydınlandı.



Karapınar'da yaşayan Göçer, ilkokulu bitirdikten sonra inşaatlarda elektrik tesisatçısı olarak çalışmaya başladı. Kısa süre sonra çalıştığı bir inşaatta iş kazası geçiren Göçer, görme yeteneğinin önemli bir kısmını kaybetti. Tekrar sağlığına kavuşabilmek için birçok doktora giden Göçer, tüm çabalarına rağmen gözlerinin her geçen gün daha da kötüye gitmesine engel olamadı.



Görme yeteneğini bir süre sonra tamamen kaybeden Göçer'in hayatı, 10 yıl sonra Konya Numune Hastanesi'nde 2 gözüne yapılan kornea nakliyle yeniden aydınlandı.



Evli ve 2 çocuk babası Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engelli olduktan sonra hayatın renklerini bir daha hiç göremeyeceği düşüncesiyle yıllarca üzüntü içinde yaşadığını söyledi.



"Bir daha artık eskisi gibi göremeyeceğim hissine kapıldım"



Ümitleri tükendiği bir anda, kornea bulunduğu haberiyle tekrar hayata bağlandığını ifade eden Göçer, "İlk başlarda bana uygun kornea bulunamayacağı düşüncesiyle çok umutsuzluğa kapıldım. Kornea için ailemden alınan kan örneklerinden de gerekli sonuç alamadım. 'Bir daha artık eskisi göremeyeceğim' hissine kapıldım." dedi.



Göçer, umutları tamamen tükendiği anda Konya Numune Hastanesi'nden gelen bir telefon ile adeta havaya uçtuğunu dile getirerek, "Hastanede 1,5 ay arayla iki gözüme de kornea nakli yapıldı. Nakilden sonra hayatım tamamen değişti. Artık gazete okuyup, bisiklete binebiliyorum, araç kullanabiliyorum. Dünyanın en mutlu insanı benim” ifadelerini kullandı.



"Bütün organlarımı bağışladım"



Yaşadıkları karşısında organ naklinin ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anladığını vurgulayan Göçer, kendisinin de organlarını bağışladığını anlattı.



Her fırsatta organ bağışının önemine dikkat çektiğini belirten Göçer, şunları kaydetti:



"Bir gün öleceğiz. Herkesi organ nakline davet ediyorum çünkü 'benim organ nakline ihtiyacım olmayacak' diye düşünmemek gerekiyor. Bana kornea nakli yapılan kişilerin ailelerinin kim olduğunu bilmiyorum. Allah onlardan razı olsun. Bana yeniden ışık oldular. Kornea nakliyle yeniden hayat bulduktan sonra bütün organlarımı bağışladım."