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Menenjit B için geliştirilen aşı belsoğukluğunda etkili oldu

Menenjit B için geliştirilen bir aşının, giderek antibiyotiklerle tedavi edilemez hale gelen belsoğukluğuna karşı etkili olduğu bildirildi.

Menenjit B için geliştirilen aşı belsoğukluğunda etkili oldu
Sonuçları Lancet dergisinde yayımlanan araştırma, aşının, belsoğukluğuvakalarını üçte bir oranında düşürdüğünü gösterdi.

Yeni Zelanda'da 2004-2006 yıllarında menenjit B salgınını önlemek amacıyla yaklaşık bir milyon ergene aşı yapıldığı, aşı yapılanlarda belsoğukluğu vakalarının yüzde 31 azaldığı gözlendi.

Auckland Üniversitesinden bilim adamlarının, bu sonuca cinsel sağlık kliniklerinin verilerini inceleyerek vardığı belirtildi.

Menenjite yol açan "Neisseria meningitidis" bakterisinin, belsoğukluğuna neden olan "Neisseria gonorrhoeae"nın çok yakın akrabası olduğu kaydedildi.
Araştırma ekibinden doktor Helen Petousis-Harris, "İlk kez bir aşı, belsoğukluğuna karşı bir biçimde koruma sağladı." ifadesini kullandı.

Dünyada her yıl 78 milyon kişinin, cinsel yolla bulaşan ve doğurganlığı etkileyen belsoğukluğuna yakalandığı ifade ediliyor. 
 

Kaynak: AA
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