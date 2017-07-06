Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SMA hastalarının ilaçlarını karşılama kararı aldı. Hangi hastaların ilaç kullanıp kullanmayacağına ise Sağlık Bakanlığı karar verecek.

Kısa adı SMA olan Spinal Musküler Atrofi hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamına alındı.



İlacın SGK tarafından karşılanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çok sayıda hasta yakını ilaç pahalı olduğu için sıkıntı yaşıyordu.



Hangi hastaların ilaç kullanıp kullanmayacağına ise Sağlık Bakanlığı karar verecek.



SMA, sinir hücrelerinden kaynaklanan bir kas hastalığı.





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