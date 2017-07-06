Dışişleri'nden çok sert Avrupa Parlamentosu açıklaması
Dışişleri'nden çok sert Avrupa Parlamentosu açıklaması
MEB'den o öğrenciler için flaş açıklama
MEB'den o öğrenciler için flaş açıklama
Erdoğan'dan önemli mesajlar
Erdoğan'dan önemli mesajlar
Başbakanlık kalkışmada NATO'ya dikkat çekti
Başbakanlık kalkışmada NATO'ya dikkat çekti

SGK, SMA hastalarının ilaçlarını karşılayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SMA hastalarının ilaçlarını karşılama kararı aldı. Hangi hastaların ilaç kullanıp kullanmayacağına ise Sağlık Bakanlığı karar verecek.

SGK, SMA hastalarının ilaçlarını karşılayacak

Kısa adı SMA olan Spinal Musküler Atrofi hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamına alındı. 

İlacın SGK tarafından karşılanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çok sayıda hasta yakını ilaç pahalı olduğu için sıkıntı yaşıyordu.

Hangi hastaların ilaç kullanıp kullanmayacağına ise Sağlık Bakanlığı karar verecek.

SMA, sinir hücrelerinden kaynaklanan bir kas hastalığı.  


           ulusal.com.tr

Etiketler; #sosyal güvenlik #SMA hastalığı #sağlık bakanlığı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Artı istihdam yapmak isteyen işverene müjde
Sonraki Haber
Çin'in ilk canlı yayın uydusu yörüngede
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.