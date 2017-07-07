Trabzonspor Kulübü, İtalya'nın Milan takımında forma giyen Juraj Kucka ile anlaştığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Kulübünün, Milan'a futbolcunun bonservis bedeli için 5 milyon avro, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Kucka'ya da her bir yıl için 2 milyon 250 bin avro olmak üzere toplam 6 milyon 750 bin avro garanti ücret ödeyecek.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan iki ayrı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel futbolcu Juraj Kucka' nın kulübümüze kesin transferi konusunda Milan Kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Milan Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon avro ödenecektir.



Profesyonel futbolcu Juraj Kucka ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2017-2018 futbol sezonu için 2 milyon 250 bin avro garanti ücret, 2018-2019 futbol sezonu için 2 milyon 250 bin avro garanti ücret, 2019-2020 futbol sezonu için 2 milyon 250 bin avro garanti ücret ödenecektir."