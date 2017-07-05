Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, ramazan ayındaki kan bağışına ilişkin, "Kan stoklarımızın hayati önemini ramazanda bir kez daha gördük. Ramazan ayında tüm acil kan ihtiyacını karşıladık." dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır" sloganı ile tüm bağışçılardan kan alımına devam ettiklerini söyledi.



Ramazan ayında da kan ihtiyacının tamamını karşıladıklarını ifade eden Kınık, şöyle konuştu:

"Ramazanda bir önceki yıla göre yüzde 15 daha fazla kan bağışı alındı.



Kan stoklarımızın hayati önemini ramazanda bir kez daha gördük. Ramazan ayında tüm acil kan ihtiyacını Kızılay olarak karşıladık. Kan bağışçılarımız sayesinde çok şükür ki hiçbir hasta ve yaralımızı mağdur etmedik."



"Aldığımız her kan ile 3 kişinin derdine derman oluyoruz"



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, sıcak havalarda kan bağış rakamlarında düşüş yaşandığına işaret ederek, "Bağışçılarımızdan ramazanda gösterdikleri duyarlılığı devam ettirmelerini istirham ediyorum. Aldığımız her kan ile 3 kişinin derdine derman oluyoruz." dedi.