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Savcılıktan rap şarkıcısı Ben Fero hakkında flaş karar

Güncel 29.11.2019, 10:17
Savcılıktan rap şarkıcısı Ben Fero hakkında flaş karar
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Rapçi Ben Fero; şarkıları ve kliplerinde gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi.