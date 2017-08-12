Şehit Ferhat Gedik'in naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Ferhat Gedik'in naaşı memleketine uğurlandı
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Şehit Ferhat Gedik'in naaşı memleketine uğurlandı
Şehit Ferhat Gedik'in naaşı memleketine uğurlandı
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