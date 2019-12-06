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Sevgili Geçmiş dizisi neden final yapıyor?
Medya
06.12.2019, 16:45
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Star TV'de izleyiciyle buluşan Cuma akşamlarının sevilen dizisi Sevgili Geçmiş final kararı aldı
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#ankara
#istanbul
#fetö
#minibüs
#1 kasım
#vatan
#2020 ocak emekliye zam
#Ayşe Atlı
#Recep Güven
#Albay Bulut
#Hava durumu
#Manisa
#Sivas
#izmir
#kayseri
#sakarya
#üretim devrimi kurultayları
#sümer deresi
#afrin
#van