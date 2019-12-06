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Sevgili Geçmiş dizisi neden final yapıyor?

Medya 06.12.2019, 16:45
Sevgili Geçmiş dizisi neden final yapıyor?

Star TV'de izleyiciyle buluşan Cuma akşamlarının sevilen dizisi Sevgili Geçmiş final kararı aldı