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Son dakika! AFAD'dan Antalya depremi açıklaması
Güncel
16.11.2019, 21:52
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Antalya'da 4,2 büyüklüğündeki deprem oldu.
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#AKP
#Emeklilikte yaşa takılanlar
#son dakika
#fetö
#gaziantep
#ankara
#Mersin
#idlib
#spor toto süper lig
#Recep Akdağ
#Venezuela
#sabahattin önkibar
#sağanak yağış
#Trabzonspor
#ceset
#Yıldıray Çiçek
#dünya kupası
#Kayserispor
#kınama
#Iğdır