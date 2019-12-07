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Son Dakika: Bolu'da deprem oldu

Güncel 07.12.2019, 02:40
Son Dakika: Bolu'da deprem oldu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu