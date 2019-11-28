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Son dakika! Instagram'a neden girilemiyor? Instagram çöktü mü? Instagram 'akış yenilenemedi' sorunu

Teknoloji 28.11.2019, 19:45
Son dakika! Instagram'a neden girilemiyor? Instagram çöktü mü? Instagram 'akış yenilenemedi' sorunu
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İki uygulamaya da kullanıcıların erişiminde problemler mevcut.