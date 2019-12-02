Sosyal Güvenlik Kurumu SGK en kolay emeklilik yolu malulen emeklilik ile ilgili değişiklik yaptı

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Malulen emeklilik, emeklilik çeşitleri içerinde en kolay emeklilik yoludur. Keza bu emeklilik çeşidinde yaş şartı bulunmamaktadır. Bu nedenle her yaşta emeklilik mümkündür. Ancak bunun için SGK tarafından maluliyet kararı verilmesi lazımdır. SGK, malulen emeklilikte engelli emekliliğinden farklı olarak özellikle çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını dikkate alarak maluliyet kararı vermektedir.