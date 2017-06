SÜPER Lig ekibi Kasımpaşaspor, Erzurum merkez Yakutiye Belediyesi'nin U14 futbol takımının kaptanı Alper Timuçin'i renklerine bağladı. Şehrini en iyi şekilde temsil edeceğini söyleyen Alper, "Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı olacağım" dedi.

Erzurumlu Nuray- Serkan Timuçin çiftinin 3'ü erkek, 1'i kız 4 çocuğunun en büyükleri olan Alper'in formasını giydiği Yakutiyespor futbol takımı Nevşehir'de düzenlenen Türkiye U14 Bölge Şampiyonası'nda finale kaldı. Erzurum ekibi, finalde Samsun Kadıköy'e 2-1 yenildi. Ancak futbolcusu Alper Timuçin turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Orta saha oyuncusu Alper Timuçin oynadığı futbolla göz doldururken Kasımpaşa'dan transfer teklifi aldı. Haberi Erzurum'da duyduğunda çığlık atıp havaya sıçrayan Timuçin, koşarak evine gidip anne ve babasına sevincini ortak etti. Temmuz ayının ilk haftası Kasımpaşa'nın alt yapı çalışmalarına katılacak olan Alper Timuçin çok heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi.



Bir ekmek fırınında şoför olarak çalışan 40 yaşındaki Serkan Timuçin, gururlu olduklarını söyledi. Oğlunun futbol oynamasını derslerini aksatmadığı takdirde hep desteklediğine dikkati çeken Serkan Timuçin, "Alper'in çok iyi, yetenekli bir futbolcu olduğunu bildiğim için hep destekledim. Nevşehir'de en iyi futbolcusu seçilmenin sevincini yaşarken, Kasımpaşa'dan gelen transfer teklifi bizleri çok mutlu etti. Bu hayatımızda aldığımız en güzel haberdi. Kulübün Alper'in eğitimini sürdürmesi için gereken önem vereceğini duyduğumda daha çok sevindim. Çünkü ne iş yaparsan yap, eğitim şart" diye konuştu.



Bu yıl ortaokuldan mezun olan Alper Timuçin ise duygularını paylaşırken şunları söyledi:



"Erzurum'da şampiyon olunca Gümüşhane'deki grup maçlarına katıldık. İkinci şampiyonluğun ardından Nevşehir'e gittik. Türkiye şampiyonluğunu kaçırdık ama ben en iyi futbolcu seçildim. Erzurum'a döndükten sonra antrenörüm aradı ve transfer haberini verdi. O an çığlık attığımı ve havaya sıçradığımı hatırlıyorum. Kendime gelince eve koştum ve bu sevinci ailemle paylaştım. Onlar da çok mutlu oldu. Hedefim her zaman çıtayı yükseltmek. Her futbolcu gibi hayalim A Milli Takımda oynamak. Kasımpaşa'da Erzurum'u en iyi şekilde temsil edeceğim. Bir Dadaş gibi davranacağım. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı olacağım. Benim üzerimde emekleri çok olan Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Kulüp Başkanımız Asım Ferhat Mergan'a ve antrenörlerime çok teşekkür ediyorum."