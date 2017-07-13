Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman 4 yıl aradan sonra döndüğü Fenerbahçe'de ikinci hazırlık maçından da mağlup ayrılmasına rağmen, hazırlık maçlarının sonuçlarını önemsemeden analizlerine ve takım kurgusunun en iyi şeklini bulmaya çalışıyor.

Savunma, orta saha ve forvetteki arayışlarına devam eden Kocaman 27 Temmuz'da UEFA Ön eleme maçına kadar yapacağı hazırlık maçlarında hazır hale gelmeye çalışacak.



SAVUNMANIN GÖBEĞİNDE SORUN YOK, KANATLAR AKSIYOR



Kjaer ve Skrtel Fenerbahçe'nin yine en güçlü yönü gibi gözüküyor. Bu ikiliye alternatif olarak Neustadter deneniyor ve hazırlık maçlarında süre alıyor. Mehmet Topal 'ın asıl yeri olmasa da zorunlu hallerde stoper oynatılırken, Josef De Souza da Düzce'de savunmaya geçip buradaki performansı denendi.



Şener'in ve Hasan Ali ile İsmail Köybaşı'nın sağ bek ve sol bekte fizik olarak diri görünmeleri ancak pozisyon hataları giderilmesi gereken sorunlar.



ORTA ALANDA MEHMET VE JOSEF'TEN BİRİNİN EKSİLMESİ YA DA DAHA ÖNDE OYNAMASI BEKLENİYOR



Kocaman, geçen seneki orta saha oyuncuları Mehmet topal, Josef, Alper, Ozan gibi oyuncuların verimini ve performansını artırmaya çalışıyor. 2 ön liberolu sistemi teke düşürmenin hesapları da yapılıyor, birinin önde, birinin savunmaya yakın oynaması formülü üzerinde de duruluyor.



10 NUMARA EKSİĞİ GÖZE ÇARPIYOR



Mehmet Ekici'nin ilk maçta sakatlanması Sporting Lizbon karşısında forvet arkası veya oyun kurucu formatındaki oyuncu eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu noktada son maçta Alper de denendi, ikinci yarı Aatıf da denendi. Zaman zaman Valbuena da kenardan ortaya kayıyor. Bu konuda arayışlar sürüyor.



FORVET S.O.S VERİYOR



Yeni transferlerden Dirar, Lizbon karşısında sağ kanatta önde oynadı. Şener sağ bekte yer alırken, Dirar "Bekte daha iyi hissediylorum kendimi. Savunma yapmayı seviyorum" dese de önde oynayabileceğini etkili performansı ve attığı golle de gösterdi .



Takımın santrafor eksikliği ise bilinen ve gerek Aykut Kocaman, Yönetim ; gerekse takımı izleyenler tarafından defalarca dile getirilen acil ihtiyaç.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sporting Lizbon'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Önce Juventus Bucurasti ardından Sporting Lizbon maçlarında takımın ortaya koyduğu performans ve oyun anlayışı için değerlendirmeler yapan Kocaman; "Karşılaştıkça alacağımız veriler bizim için çok önemli. Temel problemlerden biri duran toplar olarak görünüyor. Oyunda saldırgan halimiz son 20-25 dakikaya göre daha iyiydi. 1,5-2 aya kadar tam kıvama geleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Hem mevcut oyuncu topluluğu hem de yapılacak transferlerle eksiklerin giderileceğini söyleyen kocaman; "Bunlar hazırlık maçları. İlk resmi maça kadar daha iyi olacağız. Oyuncuların fiziksel gelişmelerini ayakta tutmak önemli. Hazır olmayan oyuncuları bu maçlara sokarken zaman tanımak en büyük dikkat ettiğimiz konu. Var olan oyuncu grubuyla ve transferlerle tamamlayacağımız yerler olacak. 70 dakikalık takım son derece kuvvetli gibi gözüküyor. Hızlı paslaşma hızlı yer değiştirmeler oturacak zamanla" diyerek sözlerini tamamladı.